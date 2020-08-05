РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 авг. Двенадцатилетний ребенок получил ушибы и ссадины в результате наезда автомобиля во дворе одного из домов в Подольске, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

4 августа в районе 19:40 во дворе дома №18А по улице 50 Лет ВЛКСМ водитель, управляя автомашиной Hyundai Getz, при движении во дворе совершила наезд пешехода – мальчика 12 лет, который выбежал на проезжую часть с детской площадки.

«В результате наезда ребенок был доставлен в Подольскую городскую больницу, где ему диагностировали ушибы, гематомы и ссадины. По счастливой случайности ребенок сильно не пострадал», – говорится в сообщении.

При движении во дворе водителям следует выбирать минимальную скорость, не более 20 километров в час, и быть внимательными.

«Появление ребенка перед автомашиной может стать неожиданностью, а управление автомашиной на высокой скорости не позволит успеть среагировать и принять меры во избежание наезда», – отмечается в материале.

Следует объяснять детям правила поведения на улице, в том числе и перехода проезжей части.