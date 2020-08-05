РИАМО - 5 авг. Жалоб горожан на нарушения температурного режима в автобусах коммерческих перевозчиков столицы стало меньше, чем в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Всего количество обращений стало меньше на 65% по сравнению с 2019 годом. Благодаря увеличению количества проверок и линейному контролю, нарушения стали выявлять в 2,5 раза чаще, чем в 2019 году», - говорится в сообщении.

Большинство дефектов в общественном транспорте устраняют сразу при выявлении. Обычно это происходит еще до того, как их успели заметить пассажиры.

Из-за ситуации с коронавирусом проезд в городском общественно транспорте осуществляется только при наличии масок и перчаток у пассажиров.