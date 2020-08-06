РИАМО - 6 авг. Выездное рабочее совещание министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области на территории «Озерецкого молочного комбината» в Дмитровском городском округе пройдет в четверг под руководством главы ведомства Андрея Разина, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода региона.

«Планируется обсуждение вопросов по ситуации в молочной отрасли региона и текущим проблемам в секторе у производителей и переработчиков молока. Обсудим меры повышения инвестиционной привлекательности промышленности. Также проработаем комплекс мер для поддержки и развития молочного рынка», — сказал министр.

Во встрече примет участие генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов, который поднимет тему развития и переработки сырого молока. Советник ГК «Экомилк» Дмитрий Мирончиков расскажет о партнерских отношениях между производителями и переработчиками молока.

В мероприятии также планируют участвовать главы племенных хозяйств и предприятий молочной отрасли Подмосковья, переработчики, производители молока и представители отраслевого объединения молочного рынка.

«Молочная промышленность Московской области сегодня представляет порядка 70 крупных, средних и малых предприятий различной формы собственности и технической оснащенности. Более 20 из них — заводы и цеха по производству молочной продукции при сельскохозяйственных организациях. Более 40 предприятий занимаются производством сыра», — добавил Разин.

Министр напомнил, что по производству сыров и сырных продуктов Московская область на текущий момент входит в тройку лидеров и занимает второе место среди российских регионов.