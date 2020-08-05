РИАМО – 5 авг. На территории «Фестпарка» в селе Ивановское городского округа Черноголовка 7 и 8 августа пройдет 7-й международный военно-патриотический слет «Моторы войны», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

«В фестивале примут участие военно-исторические клубы, частные коллекционеры военной техники, ряд военно-патриотических музеев и объединений: Государственный военно-технический музей, музей «Моторы войны», музей старинной техники «Военный ангар», военно-исторический проект «Трофейные машины», – говорится в сообщении.

Также на мероприятии будут представлены: Музей внедорожных машин (Самара), союз ВПК «Дивизион», «Мотомир Вячеслава Шеянова», «Мастерская Евгения Шаманского» и многие другие.

На слете будет представлено около 70 действующих единиц техники первой половины XX века: танки, бронеавтомобили, мотоциклы, гужевой транспорт и автомобили производства СССР, США, Англии, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии.

7 августа состоится ралли – соревнования между участниками по технике вождения на пересеченной местности с преодолением препятствий и ориентированию. Особый колорит добавят участники, одетые в военную форму, соответствующую времени и стране – участнице Второй мировой войны.

8 августа участники слета по традиции колонной отправятся в село Ивановское для возложения цветов к обелиску павшим воинам. После чего состоится парад техники.