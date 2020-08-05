РИАМО – 5 авг. За период с мая текущего года специалисты Роспотребнадзора проверили более чем 1,2 тысячи точек на соблюдение мер по борьбе с Covid-19, при этом на 939 из них зафиксированы нарушения, говорится в сообщении оперштаба Москвы.

«Чаще всего несоблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности отмечали на объектах продовольственной торговли – из проверенных 363 точек нарушения установили на 343», – говорится в сообщении.

Также с мая приостановлена деятельность свыше 100 объектов, в том числе почти 50 продовольственных магазинов. Кроме того, составлено 780 протоколов об административных правонарушениях.

За семь месяцев текущего года по фактам грубых нарушений, представляющих угрозу здоровью и жизни людей, приостановлена деятельность 171 объекта.

По итогам проверок выявлено, что на многих объектах не замеряется температура у сотрудников, не организовано регулярное тестирование на коронавирусную инфекцию, не контролируется соблюдение социальной дистанции, отсутствует запас дезинфицирующих средств, а также средств индивидуальной защиты.

Также часто в помещениях учреждений и предприятий не проводится дезинфекция вентиляции, не обеззараживается воздух.

«Напоминаем, что в Москве сохраняется угроза распространения коронавируса», – добавляется в сообщении.

Соблюдение требований санитарно-эпидемиологической безопасности – обоюдная ответственность граждан и бизнеса.

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Текстовая трансляция

5 АВГУСТА

- Самое важное о коронавирусе за день

- Свыше 1,2 тыс объектов проверили в Москве на соблюдение мер по борьбе с Covid‑19. На 939 из них зафиксированы нарушения. За семь месяцев текущего года по фактам грубых нарушений приостановлена деятельность 171 объекта.

- В аэропорту Внуково запустят экспресс‑тестирование пассажиров на Covid‑19. Получить услугу экспресс-тестирования на Covid-19 с возможностью получения максимально достоверного результата через час в аэропорту Внуково смогут все категории пассажиров в течение недели.

- Посетителей с температурой выше 37 градусов не будут пускать в театры и цирки Москвы. Проверку температуры будут осуществлять с помощью тепловизора или бесконтактного термометра, а также визуального осмотра.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Москве среднее число заболевших за сутки почти в два раза меньше, чем месяцем ранее. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- Россия сняла ограничения на безвизовый въезд для иностранцев. Ранее об открытии границ для россиян объявила Черногория, однако прямого сообщения между двумя странами пока нет - попасть в Черногорию из РФ можно с пересадкой в Турции.

- За сутки в России зафиксировали 5 204 случаев заболевания коронавирусом. В Москвевыявили 687 случаев. В Подмосковье - 162 случая.

- За минувшие сутки в Москве умерло 11 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 521 человек.