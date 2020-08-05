РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 авг. Занятия в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Метеор» возобновили в бывшем военном городке - микрорайоне Заря в Балашихе, первую тренировку по плаванию провели для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В открытии бассейна после пандемии приняли участие депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, депутаты Совета депутатов Балашихи Вячеслав Крылов и Евгений Николаев, представители администрации городского округа и общественного движения «Балашиха - стремительно растущий город».

«Для соблюдения санитарных норм в спорткомплексе провели полную дезинфекцию помещений, установили дозаторы, бактерицидные лампы, рециркуляторы - они безопасны для людей, но при этом убивают бактерии и вирусы. Первую показательную тренировку по плаванию провели в бассейне для детей с ограниченными возможностями здоровья», - говорится в сообщении.

Всего в отделении занимаются около 20 человек. Тренировки в бассейне способствуют укреплению мышц, физическое состояние воспитанников значительно улучшается.

В спорткомплексе кроме бассейна возобновили работу залы для занятий художественной гимнастикой и фитнесом.