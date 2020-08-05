РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 авг. Представители администрации городского округа Мытищи ежедневно проводят рабочие встречи с хозяйствующими субъектами деревни Челобитьево, сообщил замглавы администрации муниципалитета Сергей Науменков.

«В рамках поручения главы городского округа Виктора Азарова об актуализации информации в отношении объектов, расположенных в деревне Челобитьево, управлением потребительского рынка и услуг ежедневно проводятся рабочие встречи с хозяйствующими субъектами», - написал Науменков в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что обсуждаются вопросы целевого использования земельных участков, надлежащего содержания прилегающей территории и осуществления деятельности в соответствии с действующим законодательством.