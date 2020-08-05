РИАМО – 5 авг. Старания автодиллеров работать в онлайне не приводят к успеху более 10 лет, в Америке такие продажи составляют менее 3% от числа всех сделок, а в России эта цифра еще ниже, сообщает Федеральное агентство новостей.

Об онлайн-продажах авто агентству рассказал финансовый эксперт, предприниматель и инвестор Ян Марчинский.

«Благодаря моделям онлайн-аукционов дилеры и «перекупы» покупают авто на онлайн-аукционах, но не для себя, а с целью перепродажи. Поэтому конечных покупателей меньше 1%», - сказал Марчинский.

Также он предположил, что после коронавируса такой порядок вещей может поменяться.

«Теперь, когда, вероятно, человеческие модели поведения изменятся, онлайн-продажи сильно вырастут, даже в автомобильном сегменте. Думаю, на горизонте 10 лет они смогут составить до 7-8% при благоприятном развитии», - сказал Марчинский.