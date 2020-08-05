РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. У гимназии имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск Подольска появится столб с указанием расстояний до городов и ручей из мраморной гальки, сообщается в группе «Гимназия имени Подольских курсантов» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее на территории гимназии были благоустроены сквер Подольских курсантов, въездная зона, аллея памяти ликвидаторов аварии на ЧАЭС, два внутренних дворика. Также была установлена клумба «Звезда».

«С каждым годом преображается территория гимназии имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск. Вся красота создается руками гимназистов и учителей, конечно же, при непосредственной поддержке родителей. Во втором дворе будет создан сухой ручей из мраморной гальки, через который перекинется деревянный пешеходный мостик. Его на уроках технологии сделают наши юноши», - говорится в сообщении.

Также будет установлен столб с указателями направлений и расстояний до городов, в которых побывали гимназисты с экскурсионными поездками. Свое место во дворике займут лавочки.

Саженцы хвойных и декоративно-лиственных растений учителя уже приносят со своих приусадебных участков. Сотрудники ищут помощь в вопросе приобретения белой мраморной гальки в объеме 500 килограммов, а также лавочек для внутреннего дворика.