РИАМО - 5 авг. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве попутчика в поезде, его доставили в столицу, сообщила РИАМО в среду старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

В сентябре 2009 года мужчина, находясь в вагоне поезда метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская» ранил незнакомого мужчину ножом в живот и скрылся с места ЧП. Потерпевший умер в больнице.

«Благодаря совместной работе следователей и сотрудников столичного уголовного розыска было установлено местонахождение подозреваемого 1983 года рождения, который 4 августа доставлен в Москву для проведения следственных действий», - отметила Иванова.

В скором времени подозреваемому изберут меру пресечения.