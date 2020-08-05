РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 авг. Воспитатели детского сада №1 «Светлячок» в Балашихе прошли осмотр врачей-специалистов и получили на руки заключения с результатами исследований, сообщил член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В среду Ефимов вместе с главным врачом Балашихинской областной больницы Михаилом Антиповым в ходе рабочего визита в детский сад «Светлячок» проверил, как реализуется скрининг-диагностика, и сам прошел данное обследование.

«Это действительно удобно, когда врачи приезжают в коллектив и проводят необходимые обследования, дают рекомендации. Все мероприятия занимают не более получаса», - сказал Ефимов.

По словам Антипова, за месяц врачи обследовали уже более 400 сотрудников школ и детских садов.

«Скрининг включает в себя проведение лабораторных исследований, в том числе экспресс-диагностику на Covid-19 и осмотр неврологом, кардиологом, психотерапевтом и терапевтом», - подчеркнул Антипов.

Депутат Мособлдумы предложил проводить скрининг состояния здоровья в учреждениях на регулярной основе раз в полгода.