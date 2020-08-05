РИАМО (МЫТИЩИ) – 5 авг. В рамках празднования Всероссийского дня физкультурника на территории Мытищ проведут физкультурно-спортивные мероприятия с 8 по 10 августа, сообщается в Instagram-аккаунте управления по физической культуре и спорту администрации горокруга.

«8 августа на стадионе пляжных видов спорта центрального парка культуры и отдыха пройдет турнир по пляжному волейболу среди мужских и женских команд, посвященный Дню физкультурника. Начало в 10:15. В этот же день на базе СК «Марфино» состоится турнир по футболу среди детских дворовых команд. Начало в 20:20», – говорится в сообщении.

Также 8 августа в деревне Большая Черная запланировано комплексное спортивно-массовое мероприятие. В программе предусмотрены соревнования по следующим видам спорта: футбол, волейбол и спортивная эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья!». Начало в 12:00.

«9 августа на базе центра единоборств по адресу: город Мытищи, улица Силикатная, 30А состоятся соревнования по быстрым шахматам среди жителей городского округа в 11:00», – отмечается в материале.

На базе стадиона «Труд» по адресу: улица Пионерская, 2 также состоится ряд праздничных мероприятий: 8 августа пройдет турнир по волейболу среди подростковых команд в 12:00. Также состоится турнир по футболу среди детских команд в 12:00. А 10 августа состоится турнир по настольному теннису среди детей в 16:00.