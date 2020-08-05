РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. Управляющая компания МУП «ДЕЗ» Подольска продолжает приводить детские площадки округа в нормативное состояние, сообщается на странице «МУП ДЕЗ-г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В перечень обязательных работ МУП «ДЕЗ» в весенне-летний период входит ремонт детских игровых площадок. В этом месяце сотрудники продолжают комплексную работу по приведению площадок в нормативное состояние. Выполнены работы по ремонту и покраске игровых комплексов, качелей, лавочек и урн, а также установлены новые ограждения», - говорится в сообщении.

Обновленные детские игровые комплексы с нетерпением ждут маленьких жителей.