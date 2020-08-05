РИАМО - 5 авг. В детском технопарке «Изобретариум» в подмосковном Реутове в августе стартуют три новые образовательные программы для школьников, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Учреждение дополнительного образования Реутова детский технопарк «Изобретариум» запускает три летних интенсива для всех желающих: научную смену «В поисках темного призрака» с занятиями в химической лаборатории, архитектурную школу «Про|странство» с возможностью построения новой реальности и городских территорий, а также программерский PROка4 для увлеченных IT-технологиями», - отмечается в сообщении.

Смены продлятся с 10 по 28 августа.

«Проведение занятий организуем в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: в каждой группе одновременно будут находиться не более 12 ребят, кроме того, мы обеспечим регулярное проветривание помещений и дезинфекцию поверхностей, а также установим строгий контроль за состоянием здоровья педагогов», - сказал Каторов.

Подробную информацию о программе курсов и актуальных ценах можно узнать на сайте www.ddt-reutov.ru и по электронной почте: info@ddt-reutov.ru.

Детский технопарк «Изобретариум» открылся в Реутове в 2018 году. В нем представлены образовательные программы, направленные на развитие детского научно-технического творчества.