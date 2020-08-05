РИАМО - 5 авг. Госдума приняла законы, направленные на реализацию реформы контрольно-надзорной деятельности и отказ от устаревших требований к бизнесу, эту инициативу оценил уполномоченный по защите прав предпринимателей Подмосковья Владимир Головнев, говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена.

«Принятие таких законов означает, что в России начался пересмотр противоречивых правовых норм, которые должен соблюдать бизнес. Так называемая «регуляторная гильотина», несмотря на свое страшное название, избавит предпринимателей от исполнения абсурдных и невыполнимых требований и потери времени на многочисленные проверки. Никакая, даже самая благая цель не может оправдывать излишнее давление на бизнес», - сказал Головнев.

Он подчеркнул, что риск-ориентированный подход, закрепленный в новом законодательстве, прошел успешную обкатку в Московской области и некоторых других субъектах России. Такой подход, по словам бизнес-омбудсмена, показал свою высокую эффективность.

Федеральный закон, принятый 31 июля, «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (об обязательных требованиях к бизнесу) определяет принципы их введения и оценки их применения. В законе оговариваются общие условия для введения обязательных требований в законодательстве с учетом рисков причинения вреда и минимизации негативных последствий.

Таким образом, закон об обязательных требованиях предусматривает, что они должны вступать в силу с 1 марта или с 1 сентября, но не ранее чем по истечении 90 дней после опубликования. Это правило не распространяется на акты, принимаемые в целях предупреждения террористических актов и ликвидации их последствий, в случае угрозы обороне страны и безопасности государства, при угрозе возникновения и возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций.

Срок действий обязательных требований составляет 6 лет, по результатам оценки их применения срок их действия может быть продлен еще на такой же период. Это правило не распространяется на нормативные акты, направленные на реализацию проектов государственно-частного партнерства.

Закон о госконтроле допускает возможность освобождения от плановых проверок. Ранее работа контрольно-надзорных органов и ведомств оценивалась по числу выписанных протоколов о нарушениях. Наказания для нарушителей останутся, однако приоритет будет отдаваться профилактике нарушений, работу контролеров будут оценивать по предотвращенному ущербу.

Закон вступит в силу с 1 ноября 2020 года, полноценно он заработает, когда вступит в силу закон о контроле и надзоре – с 1 июля 2021 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.