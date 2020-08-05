РИАМО - 5 авг. За первые шесть месяцев этого года в управление Роспотребнадзора по Московской области поступило 110 исковых заявлений, сообщается на официальном сайте ведомства.

Из них 86 заявлений в защиту неопределенного круга потребителей, а 24 - в защиту конкретного потребителя.

«В результате за первое полугодие 2020 года судами общей юрисдикции рассмотрено 64 дела, из них 51 в отношении неопределенного круга потребителей и 13 в защиту конкретного потребителя, 46 дел находится в стадии рассмотрения», - говорится в сообщении.

Из общего количества рассмотренных исковых заявлений 62 иска удовлетворено, из них 49 в интересах неопределенного круга потребителей и 13 в отношении конкретного потребителя.

Для защиты прав потребителей дано 92 заключения, из них рассмотрели 55, 52 - удовлетворено судами.

После рассмотрения гражданских дел потребителям присуждено более 5 миллионов рублей. А также 351,2 тысячи рублей компенсации морального вреда.