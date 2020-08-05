РИАМО - 5 авг. В парке «Фабричный пруд» в подмосковном Реутове 8 августа организуют спортивный праздник в честь Дня физкультурника, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«В День физкультурника любителей спорта приглашают к 12:00 в парк «Фабричный пруд» на воркаут-площадку, там пройдет семейная викторина «Веселые старты». А в 12:30 реутовчане смогут принять участие в турнире по настольному теннису, силовом многоборье, сдаче базовых норм ГТО. Кроме того, спортсмены смогут дать старт отборочным турнирам по волейболу, приуроченным ко Дню города Реутова», - говорится в сообщении.

Для участия в спортивных мероприятиях необходимо предварительно зарегистрироваться, отправив заявку с фамилией, именем, отчеством и контактным телефоном на почту: sport@reutov.net или в личные сообщения официального аккаунта отдела по физической культуре и спорту в соцсети Instagram @reutov.sport.

День физкультурника традиционно отмечается в России во вторую субботу августа. Праздник установлен на основании указа президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года.