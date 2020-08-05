РИАМО - 5 авг. Сотрудники туристического портала ТурСтат составили рейтинг лучших музыкальных опен-эйр фестивалей на территории Российской Федерации в августе, сообщается на сайте ТурСтата.

В пятерку лучших музыкальных событий на открытом воздухе в августе включили фестиваль военных оркестров «Спасская башня», который пройдет с 28 августа по 6 сентября в Москве. Еще фестиваль «Jazzовые сезоны», назначенный на 22 и 23 августа в подмосковных Горках Ленинских. А также фестиваль Crescendo Дениса Мацуева в Сочи, фортепианный фестиваль Green Royal Fest в Екатеринбурге и фестиваль «Лето в городе» в Ижевске.

«Рейтинг фестивалей составлен по результатам анализа их популярности и уникальности», – говорится в сообщении.

Как сообщают организаторы мероприятий, гостями фестивалей должны стать от 500 до тысячи человек в день. Входной билет на мероприятие будет стоить от 300 до 3 тысяч рублей.