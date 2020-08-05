РИАМО - 5 авг. Туристический проект «Экосистема «Гжельский ярус» Раменского городского округа стал одноим из финалистов конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров (ТРК) в стране, его презентацию проведут в сентябре, сообщила директор Раменского историко-художественного музея, руководитель туристско-информационного центра «Раменское» Людмила Слизова.

Она отметил, что в конкурсе приняли участие 115 различных проектов, из-них четыре от Московской области.

«Теперь предстоит большая, кропотливая работа. Сейчас начинается этап достаточно серьезного, планомерного обучения от Агентства стратегических инициатив. Костяк рабочей группы будет учиться, прорабатывает детали проекта для того, чтобы затем уже в сентябре представить его на суд экспертов по итогам обучения с учетом каких-то изменений, которые мы внесем», - отметила Слизова в эфире «Радио 1».

Она высказал надежду, что проект Раменского округа войдет в десятку лидеров конкурса.

По ее словам, проект «Экосистема «Гжельский ярус» в основе своей нацелен на развитие экотуризма в регионе, а также предусматривает развитие всей территории и создание инфраструктурного кластера.

«Это позволят принимать еще большее количество туристов, создаст комфортную среду, увеличит в десятки раз привлекательность этой территории, разнообразие видов туризма. Если мы войдем в десятку, этот проект будут поддерживать на федеральном уровне», - добавила Слизова.

Данный проект предполагает благоустроить особо охраняемую природную территорию, организовать палеонтологический музей, парк, зону питания и развлечений, а также обустроить кемпинги.

По всенародному голосованию в данном конкурсе Московская область вышла лидеры вместе с Татарстаном и Волгоградской областью.

Десять победителей всенародного конкурса станут известны 16 октября.