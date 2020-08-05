РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 авг. В городском округе Щелково за прошедшие сутки выявили три случая коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 1 583 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Московской области за минувшие сутки выявили 162 случая Covid-19.

«За прошедшие сутки в Щелкове выявили три случая коронавируса. Всего в городском округе зафиксировали 1 583 случая заболевания», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в регионе подтверждено 64 238 случаев инфицирования коронавирусом. Скончалось 1 119 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 47 622 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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5 АВГУСТА

- В аэропорту Внуково запустят экспресс‑тестирование пассажиров на Covid‑19. Получить услугу экспресс-тестирования на Covid-19 с возможностью получения максимально достоверного результата через час в аэропорту Внуково смогут все категории пассажиров в течение недели.

- Посетителей с температурой выше 37 градусов не будут пускать в театры и цирки Москвы. Проверку температуры будут осуществлять с помощью тепловизора или бесконтактного термометра, а также визуального осмотра.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Москве среднее число заболевших за сутки почти в два раза меньше, чем месяцем ранее. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- Россия сняла ограничения на безвизовый въезд для иностранцев. Ранее об открытии границ для россиян объявила Черногория, однако прямого сообщения между двумя странами пока нет - попасть в Черногорию из РФ можно с пересадкой в Турции.

- За сутки в России зафиксировали 5 204 случаев заболевания коронавирусом. В Москвевыявили 687 случаев. В Подмосковье - 162 случая.

- За минувшие сутки в Москве умерло 11 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 521 человек.