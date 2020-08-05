РИАМО - 5 авг. В Москве на сегодняшний день работают 40 тысяч светофоров, в городе создают систему «умных» перекрестков, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня Международный день светофора. Первый светофор в Москве поставили 30 декабря 1930 года. С тех пор сигнальный фонарь прошел большую эволюцию и стал намного умнее. Сегодня светофоры занимают важное место в интеллектуальной транспортной системе, которая помогает регулировать дорожное движение», - написал Собянин в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что благодаря создаваемой в столице системе «умных» перекрестков общественный и личный транспорт может быстрее проехать перекресток, а пешеходы будут меньше стоять на переходах.