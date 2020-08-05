РИАМО - 5 авг. Жители и гости Подмосковья снова получили возможность пополнять транспортные карты «Стрелка» наличными без комиссии, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Пополнить карту можно в отделениях «Почты России» на территории Подмосковья, кассах и автостанциях АО «Мострансавто», пригородных кассах ЦППК и МТ ППК.

«Согласно разъяснению Центрального Банка России, опубликованному на официальном сайте, вступившие в силу с 3 августа изменения в 161-ФЗ (закон о национальной платежной системе), ограничивающие пополнение наличными электронных кошельков, не распространяются на транспортные карты «Стрелка», – говорится в сообщении.

Это также касается карт льготной тарификации, потому что такие карты не являются анонимными.