РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 авг. В среду школу-новостройку на Новомытищинском проспекте проинспектировал заместитель начальника Главгосстройнадзора Московской области Валентин Набиков, сообщил глава городского округа Мытищи Виктор Азаров.

Подрядчику осталось выполнить оставшуюся часть работ в спортивном и актовом залах, школьной столовой, кабинетах, а также на фасаде здания.

«Для того, чтобы получить заключение, необходимо выполнить все работы в соответствии с проектными требованиями. После чего при предоставлении всей исполнительной документации выдается заключение о соответствии. Вопрос находится на контроле, предпримем максимум усилий для того, чтобы сдать школу в срок», - сказал Набиков.

Многое сделано в плане благоустройства на территории школы. Все, что не завершено, предстоит закончить в кратчайшие сроки. Следующий визит руководства Главстройнадзора намечен через неделю. Школу посмотрят в полном объеме.