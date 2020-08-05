РИАМО - 5 авг. В среду в Подмосковье состоялся Единый государственный экзамен по русскому языку в рамках дополнительного периода сдачи, мероприятие прошло в штатном режиме, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Для процедуры единого государственного экзамена по русскому языку задействовали 8 пунктов проведения.

«Экзамены прошли без сбоев и утечки информации, с соблюдением всех мер безопасности. 12 общественных наблюдателей и два представителя Российского союза молодежи следили за ходом проведения экзаменов», – сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Дополнительный период сдачи ЕГЭ закончится 8 августа 2020 года. Результаты экзаменов выпускники смогут узнать не позднее 16 августа.