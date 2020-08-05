РИАМО - 5 авг. В подмосковном Реутове состоялся очередной рейд по предприятиям потребительского рынка, в ходе которого представители администрации обнаружили семь нарушений, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Вместе с представителем Госадмтехнадзора Александром Истоминым, начальником отдела развития потребительского рынка Виктором Митрохиным сегодня провели очередной рейд по уборке и складированию мусора на территории торговых объектов в подмосковном Реутове», - сказал замглавы администрации Реутова Владимир Климов.

Были проверены объекты на проспекте Мира и Северном проезде.

«Основные выявленные правонарушения: неудовлетворительное содержание территории, отсутствие договоров с региональном оператором «Хартия», складирование мусора вне контейнера, то есть выкидывают отходы на грунт, а также погрузочные и разгрузочные работы на проезжей части», - отметил Климов.

Он добавил, что представителем Госадмтехнадзора были выписаны уведомления о явке для последующего составления протокола. Собственников объектов торговли будут штрафовать.

«Подобные проверки мы организовываем еженедельно, они могут проводится при участии сотрудников полиции и представителей руководства торговых объектов. Рейды направлены на разъяснение правил торговли и санитарных норм. Помимо этого, участники рейдов уделяют внимание вопросам благоустройства во время организации торговли, а также содержания в порядке и чистоте территории», - подчеркнул Климов.

С 1 июня 2020 года поэтапно начали открываться различные предприятия потребительского рынка, это непродовольственные магазины площадью не более 400 квадратных метров, торговые объекты по продаже строительных и отделочных материалов и организации, реализующие автотранспортные средства.