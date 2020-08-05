РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. Главгосстройнадзор начал проверку окончания строительства 27 домов жилого комплекса «Каскад Парк 2» в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

«Инспекторский состав Главного управления приступил к проверкам по извещениям об окончании строительства 27 многоквартирных жилых домов в Подольске. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса «Каскад Парк 2». Жилой комплекс представляет собой квартальную застройку. В центре каждого квартала - зона отдыха», - сказал начальник ведомства Артур Гарибян.

Дата окончания проверки - 31 августа. Застройщик ООО «Бережки», технический заказчик - ООО «К ФЭМИЛИ». Следить за ходом строительства других объектов и получать актуальную информацию жители могут в мобильном сервисе «Подмосковные стройки».