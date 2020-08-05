РИАМО - 5 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев стал одним из лидеров медиарейтинга глав регионов России за июль 2020 года, рейтинг был составлен на основе базы СМИ, которая включает свыше 58 тысяч источников, говорится в сообщении пресс-службы «Медиалогии».

Андрей Воробьев занял третье место в рейтинге. В топ-5 также вошли Сергей Собянин (Москва), Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Александр Беглов (Санкт-Петербург) и Глеб Никитин (Нижегородская область).

СМИ публиковали материалы о том, что Воробьев поручил оказать максимальную помощь жителям Рузского округа, чье жилье пострадало из-за прорыва дамбы. Также он поручил как можно скорее восстановить дамбу и дороги в муниципалитете.

СМИ освещали открытие пригородного вокзала Нахабино на МЦД-2 после реконструкции, в мероприятии участвовали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, в СМИ писали, что Воробьев подписал документ, по которому могут возобновить работу предприятия общественного питания и отели. Также губернатор отмечал, что подмосковные власти планируют возобновить работу аттракционов, ресторанов и пляжей к 15 июля. СМИ публиковали также материалы о том, что в области отменяется обязательный масочный режим в парках культуры и отдыха - соответствующее постановление подписал губернатор.

Помимо этого, СМИ сообщали, что Воробьев проголосовал по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Одинцовском городском округе.

Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов в СМИ на основе базы системы «Медиалогия», которая включает на данный момент свыше 58 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.