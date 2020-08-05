РИАМО - 5 авг. По предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области 376 дорожных объекта приведены в порядок в различных муниципалитетах региона после проверок, говорится в сообщении ведомства.

Основные из выявленных нарушений: ненадлежащее содержание обочин дорог, кюветов, наличие ям, ненадлежащее состояние остановок и прилегающих к ним территорий. А также несвоевременная очистка урн, наличие свалок и навалов мусора на объектах транспортной инфраструктуры и нарушения целостности дорожных ограждений.

«Наибольшее количество нарушений устранено в городских округах Балашиха, Дубна, Одинцовский, Химки, Подольск», - сказал главный государственный административно-технический инспектор Московской области Олег Баженов.