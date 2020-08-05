РИАМО - 5 авг. Следующее судебное заседание по делу актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении смертельной аварии, назначено на 6 августа, сообщает ТАСС.

«Следующее заседание состоится 6 августа», – сказала судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова.

Михаил Ефремов устроил ДТП со смертельным исходом 8 июня на Смоленской площади в Москве. Он выехал на своем внедорожнике на полосу для встречного движения и столкнулся с фургоном, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров.

Водитель фургона умер после ДТП. В крови актера после аварии обнаружили алкоголь и следы наркотических веществ.

В автомобиле Ефремова после аварии нашли следы гашиша>>