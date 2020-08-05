РИАМО – 5 авг. Из материалов дела о ДТП в Москве с участием актера Михаила Ефремова следует, что в автомобиле нашли «микроскопические» следы гашиша, сообщает РИА Новости.

«В автомобиле Ефремова обнаружены микроскопические следы тетрагидроканнабинола, входящего в состав гашиша и гашишного масла (и других видов наркотиков, получаемых из конопли)», — сказал прокурор.

Это может помочь доказать, что актер употреблял наркотики в машине.

По уголовному делу о сбыте наркотиков Ефремов проходит как свидетель.