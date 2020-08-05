РИАМО - 5 авг. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Подмосковья, которого обвиняют в совершении покушения на мошенничество с причинением значительного ущерба женщине пенсионного возраста, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

Обвиняемый вступил с неустановленным лицом в преступный сговор, чтобы похитить имущество 70-летней москвички. Соучастник обвиняемого позвонил потерпевшей, представился участковым и сказал о деятельности преступной группировки, которая похищала деньги у пожилых людей. Далее он рассказал, как противодействовать банде. Советы мужчины сводились к уведомлению его и выполнению всех требований, чтобы задержать преступников.

«Не поверив данному лицу, потерпевшая обратилась в органы полиции по месту жительства. В дальнейшем все события происходили под контролем сотрудников полиции», – говорится в сообщении.

Утром 23 мая соучастник обвиняемого позвонил пенсионерке и заявил, что у нее диагностировали тяжелое заболевание, а также обещал вылечить женщину за вознаграждение.

Пенсионерка взяла 28 тысяч рублей и выбросила в окно, упаковав их. Обвиняемый был в этот момент около дома, подобрал деньги, а затем был пойман полицейскими.