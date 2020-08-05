РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 авг. Жилой дом на 767 квартир ввели в эксплуатацию в подмосковном Красногорске на прошлой неделе, он стал одним из трех МКД, введенных в эксплуатацию в регионе в этот период, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«За минувшую неделю в регионе введено в эксплуатацию три жилых многоквартирных дома. Среди них: на 767 квартир в Красногорске вблизи станции Павшино в поселке МПС, два дома на 319 квартир в Щелкове в квартале «Гагаринский», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она добавила, что, помимо этого, за прошлую неделю введено в эксплуатацию 15 нежилых объектов на 81 тысячу квадратных метров.

Всего в Московской области на прошлой неделе ввели в эксплуатацию 18 новых объектов недвижимости площадью порядка 116 тысяч квадратных метров. Выдано 12 разрешений на строительство 77 тысяч квадратных метров.