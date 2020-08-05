РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 авг. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» задержали подозреваемых в разбойном нападении на мужчину в микрорайоне Силикат подмосковных Котельников, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В дежурную часть Котельниковского отдела полиции поступило заявление от 47-летнего мужчины о том, что неизвестные, находясь в пункте приема металла в микрорайоне Силикат, напали на него и под угрозой применения предмета, похожего на нож, похитили деньги. Сумма материального ущерба составила 37 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлены и задержаны трое граждан в возрасте от 23 до 27 лет, двое из которых ранее судимы. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - говорится в сообщении.

Люберецким городским судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.