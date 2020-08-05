РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 авг. Жители подмосковных Люберец могут принять участие в форуме на платформе Молодаясемья.онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Люберчане могут принять участие во Всероссийском форуме молодых семей, который пройдет в период с 12 по 19 сентября в онлайн-формате на платформе Молодаясемья.онлайн. В рамках мероприятия они смогут обменяться опытом, принять участие в дискуссиях, встречах с экспертами и увлечь своих детей уникальной социально-познавательной программой», - говорится в сообщении.

К участию в форуме приглашаются молодые семьи - граждане Российской Федерации в возрасте до 30 лет. При желании семьи могут принять участие не только в образовательной программе форума, но также в грантовом конкурсе, прием заявок на который завершится 6 сентября. Подать заявку на участие в форуме и узнать подробную информацию можно на сайте: Молодаясемья.онлайн.