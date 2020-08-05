РИАМО - 5 авг. Реконструкция Дома Связи на Новом Арбате под гостиницу одобрена архитектурным советом столицы, здание обзаведется медным «экзоскелетом», согласно проекту архитектурного бюро ТПО «Резерв», говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

Реконструкция здания согласована с департаментом культурного наследия столицы. Во время проведения работ будет обновлен главный фасад дома. Его выполнят в медном цвете. Остекленные фасады покроет каркас из металлических конструкций, создающих диагональный геометрический рисунок, своеобразный «экзоскелет».

«Я предлагаю одобрить по решению Архсовета вариант в медном исполнении и пожелать заказчику качественного исполнения и внимательной, тщательной работы с архитекторами. Проект этот довольно давний, мы наблюдаем его около двух лет. По нему было много вариантов, поскольку это знаковое место», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Строительные работы на объекте планируется начать в следующем году. Заказчиком проекта выступает ООО «УК ЛэндПрофит».