РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 авг. В подмосковных Люберцах с начала года количество преступлений с участием несовершеннолетних сократилось на 11%, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

4 августа в здании администрации городского округа Люберцы прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних. В ходе него были рассмотрены вопросы о причинах подростковой преступности, детском травматизме на автодорогах и на железнодорожном транспорте, а также анализ происшествий с начала 2020 года.

«За семь месяцев текущего года количество преступлений, совершенных при участии несовершеннолетних, снизилось на 11%. Значительно снизилось количество подростков, принимавших участие в преступлениях на 36%», - сказала исполняющий обязанности заместителя начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Люберецкое» Наталья Усачева.

Она добавила, что особо тяжких преступлений допущено не было. По-прежнему преступления, совершенные подростками, в основном носят имущественный характер.

Далее о причинах детского и юношеского травматизма на автомобильных дорогах округа рассказала госинспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» Светлана Сидорова. Она отметила, что показатели уровня детского дорожно-транспортного травматизма снизились на 30,8% за последние семь месяцев. Снизилось количество пострадавших в ДТП детей на 23%.

Руководящим составом подразделений Госавтоинспекции проведено семь пресс-мероприятий, личным составом проведено 247 профилактических бесед с воспитанниками дошкольных образовательных организаций. Всего организовано 50 массовых информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий, из них 43 - по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

«В городском округе Люберцы в целях профилактики травматизма граждан было проведено 36 профилактических рейдов, в ходе которых выявлены 29 несовершеннолетних за совершение административных правонарушений», - пояснила старший инспектор НДН ЛПП на железнодорожной станции Раменское МВД РФ на транспорте Наталья Тихонова.

По ее словам, наиболее травмоопасным участком железной дороги округа является перегон от станции Люберцы-1 до платформы Ухтомская. Жители Люберец регулярно демонтируют забор, чтобы без препятствий переходить железнодорожные пути. Ограждение регулярно ремонтируется. По этому вопросу направлено представление в адрес ОАО «РЖД» с целью установки более качественного забора на данном перегоне.