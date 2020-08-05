РИАМО – 5 авг. В Москве задержан 45-летний проректор МГУ Алексей Гришин, его подозревают в преднамеренном банкротстве, сообщает ТАСС.

«Проректор МГУ Алексей Гришин задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»), - отметил собеседник агентства.

Известно, что Гришина доставили в Саранск для проведения следственных мероприятий.

Гришин является соучредителем ООО «Инвест-Альянс», в которое входит в том числе ООО «ДС-Управление строительства».

Следствие намерено обратиться в суд для избрания меры пресечения наказания задержанному.

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