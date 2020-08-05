РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 авг. Танцевальная студия Tap&Jazz из подмосковного Красногорска стала лауреатом международного онлайн-конкурса, говорится в сообщении управления культуры администрации городского округа.

Студия современного танца Tap&Jazz под руководством Анастасии Аккуратовой приняла участие в Международном онлайн-конкурсе «Секрет победы».

«Коллектив представил танцевальный номер «По рассказам бабушки», который взял призовые места в номинациях LIFE и PROFI», - говорится в сообщении.

В формате LIFE оценивалась презентация коллектива и представленный номер. Танцевальная постановка «По рассказам бабушки» путем народного голосования удостоена звания «Лучший секрет Победы». Студия получила диплом победителя.

«В формате PROFI танцевальный номер оценивало профессиональное жюри, где студия получила звание лауреата первой степени в номинации «Хореография, современный танец (модерн), смешанная группа», - заключается в материале.