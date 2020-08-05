РИАМО - 5 авг. В Москве отреставрируют памятник Минину и Пожарскому на Красной площади, планируется, что работы начнут осенью, итоги соответствующего тендера подведут 3 сентября, сообщается на сайте RosTender.info.

«Государственный исторический музей объявил тендер по выбору подрядчика для выполнения работ по сохранению памятника. К тендеру допускают только обладателей лицензии Минкультуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)», - говорится в сообщении.

Итоги тендера подведут 3 сентября. С победителем готовы заключить контракт на 58,2 миллиона рублей.

Во время подготовки к реставрации провели историко-архивные и архитектурные исследования памятника и подготовили проект. Подрядчику нужно будет снять скульптуру, чтобы отреставрировать и усилить постамент, после этого ее вернут на место.

Также предстоит демонтировать отдельные элементы памятника, очистить их, восстановить, покрыть лаком и патинировать.

Кроме того, будет заново выкована утраченная деталь шлема, проведены расчистка и реставрация барельефа и букв памятной надписи, отреставрирована гранитная поверхность постамента. Восстановительные работы будут продолжаться до конца 2022 года.

Памятник Минину и Пожарскому является объектом культурного наследия федерального значения. Он был установлен на Красной площади перед Покровским собором в 1818 году.