РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 авг. Сотрудники щелковского аварийно-спасательного отряда провели учения, во время которых продемонстрировали навыки спасения утопающего на воде, а также извлечение пострадавшего из автомобиля, попавшего в ДТП, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«На базе нашего предприятия существует спасательный отряд, который по праву считается одним из лучших в Московской области. Сейчас у нас летний сезон, на воде много отдыхающих, поэтому отработка таких ситуаций крайне важна. Вторая ситуация не менее важна, поскольку на наших дорогах бывает много ДТП», - сказал директор МКУ «Центр гражданской защиты» Леонид Киселев.

Учения на воде проводились на реке Клязьма напротив городского пляжа. В роли утопающего был один из спасателей. После того, как его вытащили из воды спасатели, оказали ему первую необходимую помощь, продемонстрировав свое умение.

Во второй части спасатели при помощи гидравлических ножниц срезали у машины крышу и вытащили пострадавшего из автомобиля, при этом также оказав ему первую медицинскую помощь.