РИАМО - 5 авг. Согласно результатам экспертизы, в крови артиста Михаила Ефремова после ДТП нашли следы кокаина и марихуаны, передает РИА Новости.

В ходе заседания Пресненского суда Москвы стало известно, что анализ на наркотики у Ефремова был взят сразу после аварии.

«По результатам анализа, в крови Ефремова обнаружены следы наркотиков - кокаина и марихуаны», - заявила прокурор, не уточняя концентрацию.

Также в машине Ефремова были найдены следы наркотических средств. По результатам ДНК-теста, он один находился в машине в момент аварии.

Ефремов не признал свою вину, поскольку «ничего о ДТП не помнит».

Авария произошла вечером 8 июня. Артист в состоянии алкогольного опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречку и столкнулся с фургоном Lada, за рулем находился курьер Сергей Захаров. Позже он умер от полученных травм в больнице.