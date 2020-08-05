РИАМО - 5 авг. Депутат Госдумы Светлана Бессараб отметила, что в интернете сложилась некомфортная атмосфера, а также объяснила, почему нужен закон о травле и оскорблениях в Сети, сообщает Газета.ru.

«Сегодня в интернете стало очень некомфортно. Каждый может оскорбить каждого и не нести за это ответственность. Если кто-то к этому готов, то людям в трудной жизненной ситуации или подросткам – это грозит вплоть до суицидальных наклонностей и депрессией. Законопроект научит нас цивилизованно относиться к друг другу», – сказала Бессараб.

По ее словам, в законопроект войдут новые правовые понятия. Наказаниями за травлю будут административные штрафы. Будет введен термин «судебный запрет».

Он необходим, иначе будет достаточно сложно установить сам факт преследования. Кроме того, мы хотим закрепить понятие «перепечатывание» – когда появляется информация в неизвестном издании, порочащая честь и достоинство конкретного лица, потом все без исключения СМИ ее перепечатывают», – добавила Бессараб.

Кроме того, будут введены понятия персонализации данных: фотографий и изображений конкретного гражданина.