РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 авг. Юным жителям Балашихи вблизи оживленного регулируемого пешеходного перехода инспекторы ГИБДД совместно с молодогвардейцами городского округа в рамках мероприятия, посвященного Международному дню светофора, рассказали об истории возникновения данного элемента дорожной инфраструктуры, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Информационно-профилактическую акцию, посвященную Международному дню светофора, провели в среду вблизи оживленного регулируемого пешеходного перехода в Балашихе.

«В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проводили беседы с юными пешеходами и их родителями, в ходе которых разъясняли правила дорожного движения, правила безопасного перехода проезжей части, а также рассказывали об истории происхождения светофора и значении его сигналов», - говорится в сообщении.

Всем участникам акции вручили тематические воздушные шары в цветах сигналов светофора, памятки и световозвращающие элементы в виде браслетов.