РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. В микрорайоне Климовск Подольска установят мемориальную доску в память участника Великой Отечественной войны Александра Грачева, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Депутаты округа приняли решение об увековечении памяти участника Великой Отечественной войны Александра Грачева, который с 1927 по 1971 год работал токарем на Климовском машиностроительном заводе имени Доенина. В годы войны он служил токарем в инженерно-техническом батальоне и в седьмом отдельном автотранспортном батальоне. Награжден правительственными наградами и медалями.

«Представляя проект решения, заместитель председателя комитета по культуре и туризму администрации Светлана Подкина отметила, что с таким предложением в администрацию обратилась директор МБУ «Климовский историко-краеведческий музей» Галина Шилова. Мемориальную доску Александру Грачеву планируется установить на доме, где он жил в 1971-1985 годах. Это дом №3 по улице Ихтиманской в микрорайоне Климовск», - говорится в сообщении.

За выдающиеся трудовые успехи, достигнутые в выполнении заданий семилетнего плана выпуска продукции высокого качества, и активное участие в создании новой техники для легкой и пищевой промышленности Грачеву — первому из работников промышленных предприятий на территории Климовска — было присвоено звание Героя социалистического труда с вручением Ордена Ленина и Золотой звезды Героя.