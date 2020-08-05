РИАМО - 5 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил победителей ежегодного столичного конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

«В 2020 году в конкурсе приняли участие 111 проектов – из числа объектов, разрешение на ввод в эксплуатацию которых было выдано с 1 января по 31 декабря 2019 года. В финал конкурса вышло 38 проектов», - говорится в сообщении.

В ходе голосования горожане оставили более 1,1 миллиона мнений по объектам конкурса, большинство из них публиковали на портале «Активный гражданин».

Проектом года стал Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, генеральный проектировщик и технический заказчик объекта – АО «Мосинжпроект».

В номинации «Лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов категории «стандартное жилье» по решению конкурсной комиссии победил ЖК «Михайлова, 31» на юго-востоке столицы, по итогам открытого голосования - ЖК «Позитив», корпус 2, в новой Москве.

Победителем в номинации «Лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов повышенной комфортности», по мнению конкурсной комиссии, стал ЖК «Символ» на юго-востоке города, по итогам открытого голосования - ЖК «Испанские кварталы» (первый район) в новой Москве.

Лучшим проектом строительства спортобъектов по решению конкурсной комиссии стал многофункциональный плавательный центр олимпийского комплекса «Лужники», по итогам открытого голосования - Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

В номинации «Лучший реализованный проект строительства объектов учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения» по решению конкурсной комиссии победу одержала экспериментальная школа с кванториумом на юге города, по итогам голосования – детский сад в районе Новые Ватутинки ТиНАО.

Победителем среди лечебно-оздоровительных объектов по решению конкурсной комиссии стала детско-взрослая поликлиника на севере мегаполиса, по итогам голосования - эндокринологический национальный центр Минздрава России. Также спецприз вручили за проект больницы в поселке Коммунарка.

Лучшим проектом строительства гостиниц по решению комиссии и итогам голосования признана гостиница Movenpick Taganskaya.

В номинации «Лучший реализованный проект строительства офисных зданий и деловых центров» по решению комиссии победил инженерный центр АО «Мосгаз», по итогам голосования - бизнес-парк «Искра».

Лучшим проектом строительства многофункциональных торговых центров и комплексов по решению комиссии и итогам голосования стал ТРЦ «Саларис».

Павильон «Грот» музея-усадьбы «Кусково» победил в номинации «Лучший реализованный проект реставрации и приспособления объектов культурного наследия для современного использования», по мнению жюри. Общегородское голосование выбрало ансамбль Миусского трамвайного депо. Также спецприз вручили за дворец боярина Троекурова, палаты XVI-XVII веков.

В номинации «Лучший реализованный проект строительства объектов культурно-просветительского назначения» по решению комиссии выиграли культурно-производственные объекты «Мосфильма», по голосованию - городская площадь ММДЦ «Москва-Сити».

Лучшим проектом среди объектов улично-дорожной сети по решению комиссии стал Новый Карамышевский мост в составе Северо-Западной хорды, по итогам голосования - многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе.

Электродепо «Руднево» стало лучшим реализованным проектом среди объектов метрополитена и железнодорожного транспорта по решению комиссии, а, по мнению москвичей, победила Сокольническая линия метро на участке от станции «Саларьево» до станции «Коммунарка».