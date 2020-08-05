РИАМО - 5 авг. Недостроенное аварийное здание центральной районной больницы на улице Дзержинского в Кашире снесли в рамках масштабной работы по ликвидации объектов незавершенного строительства, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Возведение здания больницы, которое начали еще в 90-х годах, не сумели закончить. В недостроенном виде объект стоял и не был законсервирован, постепенно став аварийным и опасным.
В городском округе Кашира удалось выявить 38 объектов незавершенного строительства, из которых 12 самовольных объектов. К текущему моменту времени снесено, достроено и приведено в соответствие 17 объектов.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии