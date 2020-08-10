РИАМО - 10 авг. В понедельник свой 72-й день рождения отмечает депутат Госдумы, академик РАН, почетный гражданин Московской области Владимир Кашин.

Кашин - выдающийся ученый в области сельского хозяйства, советский и российский государственный и партийный деятель, депутат Госдумы IV-VII созывов, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии VI созыва и по аграрным вопросам VII созыва.

Владимир Кашин - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук. Автор около 300 печатных научных работ, среди которых 15 монографий и брошюр.

В Московской области Кашин проработал более 40 лет и внес значительный вклад в агропромышленное развитие региона. Он прошел путь от агронома до директора Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства. Под руководством Кашина создано более 160 новых перспективных сортов плодовых и ягодных культур.

Владимир Кашин родился 10 августа 1948 года в селе Назарьево Сараевского района Рязанской области. В 1971 году с отличием окончил Рязанский сельскохозяйственный институт имени П.А. Костычева. Трудовую деятельность Кашин начал в 1965 году в колхозе Сараевского района Рязанской области.

С 1972 по 1980 годы Владимир Кашин занимал различные должности - от агронома опытно-производственного хозяйства «Красная Пойма» (Луховицкий район Московской области) до заведующего лабораторией (отделом) лугов и пастбищ Дединовской опытной станции.

С 1980 по 1985 годы был директором Московской селекционной станции ВНИИ кормов (Серебряно-Прудский район Московской области). С 1985 по 1990 годы – первым секретарем Серебряно-Прудского райкома Коммунистической партии Советского Союза.

С 1990 по 1991 годы Кашин занимал должность председателя Серебряно-Прудского районного совета народных депутатов, секретаря ЦК Компартии РСФСР. С 1991 по 2003 годы был директором Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства.

С 2003 года и по настоящее время Владимир Кашин является депутатом Госдумы.

Кашин награжден орденом Александра Невского, орденом Дружбы народов, орденом Почета, знаками отличия Московской области. Лауреат премии Совета министров СССР, Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники. Заслуженный деятель науки РФ.

Постановлением губернатора Подмосковья от 26 ноября 2019 года Владимиру Кашину присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».