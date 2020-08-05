РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. Полицейские Подольска рассказали общественнику округа о проведении опроса жителей по деятельности УМВД, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

В здании УМВД России по Подольску на днях состоялась рабочая встреча с председателем молодежного парламента при совете депутатов округа Николаем Сокоренко. Мероприятие проводилось в рамках подготовки к проведению опроса населения о деятельности полиции и формированию рабочей группы.

«Полицейские рассказали представителю общественной организации о порядке проведения опросов граждан, выдали анкеты и маршрутные листы, а также рассказали о правильности их заполнения. По итогам беседы, Сокоренко поблагодарил сотрудников полиции за подробный инструктаж и выразил готовность для плодотворной работы в рамках рабочей группы», - говорится в сообщении.

На территории Подольска опрос населения пройдет в период с 3 августа по 18 сентября и будет направлен на определение степени доверия и защищенности граждан. Опрос будет проходить анонимно.