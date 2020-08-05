РИАМО - 5 авг. В Дмитровском городском округе сотрудники «Территориального ветеринарного управления № 1» министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, а также охотоведы Госохотнадзора и егеря поставили на карантин 350 голов утки кряквы, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Численность многих видов перелетных птиц, составляющих основу в добыче охотников, сокращается. Поэтому необходимо вовремя принимать меры по стабилизации и увеличению численности поголовья охотничьих видов птиц. Так, произведена постановка на карантин 350 голов утки кряквы в возрасте 30 дней», — сказал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

Он добавил, что птица прибыла в Дмитровское районное общество охотников и рыболовов из фермерского хозяйства Александра Стрыгина на территории Тамбовской области.

На время карантина уток выпустили искусственный водоем в лесном массиве. У птиц отобрали биологический материал: планируется проведение исследований на птичий грипп, паразитарные заболевания и сальмонеллез.