РИАМО – 5 авг. У российской онкослужбы во время пандемии коронавируса было преимущество в отличие от зарубежных стран, сообщил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

Он уточнил, что его коллеги из Италии, Испании, Нидерландов с самого начала пандемии понимали, что в условиях эпидемии Covid-19 очень трудно будет удержать онкослужбу.

«А у нас обнаружилось удивительное преимущество. Наши предки были очень мудрыми людьми. 30 апреля 1945 года правительство СССР подписало постановление о создании онкологической службы Советского союза. Очень быстро были созданы 139 диспансеров. Казалось бы: стране, когда шел штурм Берлина, больше нечем заняться, кроме как создавать онкослужбу? Но руководство понимало, что в мирной жизни будет другой опасный враг», - сказал Каприн в интервью kp.ru.

Он уточнил, что построенная в советское время система онкодиспансерной помощи оказалась островками, которые смогли оградить от пандемии коронавируса.

Врач отметил, что за границей онкослужба входит в многопрофильные госпитали.

«Но именно из-за этого они и пострадали. Многие страны вынуждены были вводить карантин, закрывать онкологические подразделения и отказывать онкобольным, не допуская их на территорию многопрофильных стационаров. Пациенты оставались дома, что может быть критично, особенно для хирургических больных», - отметил врач.

В России онкобольницы в разгар пандемии продолжали работать. Некоторые только закрывались на неделю на мойку.